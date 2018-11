Gülperi 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hasan çok önemli bir sırrı öğreniyor! (Gülperi 11. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülperi 11. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 11. bölümde; Can’ın doğum gününü kutlamak için Kadir ile birlikte eve gelen Gülperi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Hasan onlara evini açan Gökhan’ın durumu kötüleşince hastaneye yetiştirir. Can okuldan çıkışta amcası Ejder tarafından kaçırılır. Hasan Seyit’in sırrını öğreniyor. Can Ejder’in elinden kaçmak için her yolu deniyor. Peki Gülperi 12. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 11. bölüm özeti…

GÜLPERİ 12. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (12. bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi Kadir ile birlikte Can’ın doğum gününü kutlamak için kaldıkları eve gelir. İçeri gireceklerken Gülperi kendini iyi hissetmez. Kadir iyi olup olmadığını sorar. Gülperi iyi olduğunu söylerken bu sırada Kader, pencereden cep telefonu ile onları çekmektedir.

GÖKHAN’IN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Bu sırada Gökhan’ın durumu kötüleşmiştir. Hasan ne yapacağını şaşırmıştır. Gülperi ve Kadir doğum günü için son hazırlıkları da yaparlar. Can, onu kaçıran amcası Ejder’in arabasındadır. Kader, evde olan biteni babası Yakup Ağa’ya telefonla anlatır. Gülperi ile Kadir’in arasında birşeyler olduğunu söyler.

KADİR KADER’İN NEDEN EVDE OLDUĞUNU SORUYOR

Yakup Ağa Kader’e evde olanı biteni kaydetmesini söyler. Bu arada Gökhan’ı hastaneye götürmek isteyen Hasn onu sırtlar ve arabaya taşır. Seyit’in adamlarından biri onları görür. Kader’i evde gören Kadir Gülperi’ye neler olduğunu sorar. Gülperi, Kader’in onlara anlattığı yalanı Kadir’e anlatır. Bedriye okul voleybol takımı seçmelerine katılır. Çok başarılı olmuştur.

CAN KAÇIYOR

Hasan Gökhan’ı hastaneye ulaştırmayı başarır. Gökhan’ın durumu çok kritiktir. Can ve Ejder sonunda bir otoparka gelirler. Ejder’e nereye geldiklerini soran Can’ı tersler. Can, Ejder ve onunla birlikte olan adamı konuşurlarken kaçar. Can’a otoparka giren bir arabanın fren sesi gelir.

HASAN SEYİT’İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Seyit hastaneye gelir. Hasan durumu anlatmaya çalışır ancak ona bağırır. Gökhan’ın odasına girer ve ona oğlum iyileşeceksin der. Bu sırada Hasan söylediklerini duymuştur.

CAN’IN KAYBOLDUĞU

Hasan eve geldiğinde Kadir’i görünce deliye döner. Annesine neden burada olduğunu sorar. Gülperi doğumgünü için geldiğini söyler. Hasan sadece bugün için buna müsade edeceğini söyler. Bu arada Bedriye eve gelir. Fakat Can yanında değildir. Gülperi Can’ın nerede olduğunu söyleyince Bedriye gözyaşları içinde olanları anlatır. Herkes Can’ı bulmak için seferber olurlar.

GÜLPERİ’NİN ZOR KARARI

Can’ı ararken emniyetten gelen telefon Gülperi’yi çok endişelendirir. Kadir onu sakinleştirmek için henüz bir bulamadıklarını söylediklerini açıklamaya çalışır. Ancak Gülperi inanmaz. Beraber hastaneye gelirler. Morgda yatan kişinin kimliğini onaylamak için tek başına içeri girer.

CAN’IN KAÇIRILMA GÖRÜNTÜLERİ VAR

Can’ı yakalayan Ejder onu kaldıkları otelde odaya kilitler. Can göz yaşları içinde annesinin onu kurtarmasını ister. Bu arada okul önündeki güvenlik kamerasında Can’ın kaçırılması ile ilgili görüntüler olduğu bilgisi gelir. Hasan ve Bedriye sokak soka kardeşleri Can’ı ararlar. Bedriye ağlamaya başlar. Hasan onu bulacaklarını söyleyerek Bedriye’yi teselli eder.

CAN’I EJDER’İN KAÇIRDIĞI BELLİ OLUYOR

Gülperi, Kadir, Bedriye ve Hasn polis ile birlikte kamera görüntülerini izlemek için bir okula gelirler. Kamera görüntülerinde Ejder’in Can’ı kaçırdığı görüntüleri izlerler. Ejder’in eşgal görüntüşleri tüm emniyet birimlerine dağıtılır.