Gülse Birsel: Gençlik yıllarımda burnum daha iyiymiş

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından esprili bir şekilde paylaştı.

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‘Avrupa Yakası’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Jet Sosyete’ gibi dizilere imza atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

“AH KIYAMAM BEN BUNA”

Senarist, yayınladığı karesine şu notu düştü:

* Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme.

* (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)

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