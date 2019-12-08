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Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güvercin 3. son bölüm izle
Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Güvercin 3. son bölüm izle
Güvercin dizisi 3. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Zülüf, babasını vuran Cibranoğlu Ailesi’ne düşman kesiliyor. Güvercin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Güvercin 3. son bölüm izleme linki...
Magazin 8 Aralık 2019 - 23:27

Güvercin dizisinin son bölümünde; Ökkeş, düğünde öfkesine engel olamayarak Bedir'i vurmuştur. Kenan babasının katili olarak gördüğü Bedir'i, ölmesin diye hastaneye taşımak zorunda kalır. Bedir hemen ameliyata alınır. Bedir'in vurulması, sulhu Cibranoğulları'nın bozdukları anlamına gelmektedir.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


GÜVERCİN 3. SON BÖLÜM İZLE

Ökkeş Bedir'i vurduktan sonra ortadan kaybolur. Kevsa ve Celil Ökkeş'in yakalanmaması için ellerinden geleni yaparlar. Kenan'sa kardeşini adalete teslim etmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Zülüf, babasını vuran aileye iyice düşman kesilmiştir.

Onun için Kenan da onlardan biridir. Artık sulhun bozulduğunu gerekçe göstererek konağa dönmemeye kararlıdır. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaşınca, bu kararını sorgulamak zorunda kalacaktır.