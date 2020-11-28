Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, babası Bruce Paltrow'un doğum gününü unutmadı. Çocuklarıyla birlikte babasının küllerinin gömülü olduğu ağacı ziyaret eden Paltrow, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Gwyneth Paltrow, 2003 yılında hayatını kaybeden babası Bruce Paltrow’u küllerinin altına gömüldüğü ağacı ziyaret etti.

48 yaşındaki oyuncuya daha önce dedelerini tanıma fırsatı bulamayan çocukları Apple ve Moses da eşlik etti.

Paltrow, çocuklarıyla ağacın önünde verdikleri pozu Instagram hesabından yayınladı.

Gwyneth Paltrow, paylaşımına şu notu düştü :”26 Kasım’da, bu ikisiyle birlikte babamın istirahatgahını ziyaret edebilme şansı buldum. Şükran Günü’nüz kutlu olsun. Hayatın inanılmaz inişleri ve çıkışları var. Belki de bütün bunları aynı anda hissetmek bir sanat.”

Amerikalı oyuncu, 2018’de ikinci eşi Brad Falchuk ile evliliğini de ağacın bulunduğu mekanda yapmıştı.