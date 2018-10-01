Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk evlendi

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Dünyaca ünlü oyuncu, Avengers ve Iron Man serisinin Pepper Potts’u Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist sevgilisi Brad Falchuk ile hafta sonu dünyaevine girdi. Herkes ünlü oyuncunun cumartesi günü evleneceğini biliyordu ama ne basında ne de sosyal medyada tek bir kare bile yayınlanmadı… Dün ise Gwynet Paltrow sosyal medya hesabı üzerinden evlendiklerini gösteren bir paylaşım yaptı. Yüzüklü foto paylaşan oyuncu mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.



Aralarında Robert Downey Jr., Steven Spielberg, Cameron Diaz, Benji Madden ve Jerry Seinfeld gibi isimlerin bulunduğu düğün Hamptons'ta basına kapalı olarak yapıldı ve kimse sosyal medyadan paylaşım dahi yapmadı….