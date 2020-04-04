Hababam Sınıfı Askerde konusu ve oyuncu kadrosu… Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi?

Yılların unutulmaz eseri Hababam Sınıfı bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak isteyen Deli Bedri bu kez Hababam Sınıfını askere yolluyor. Yakın dönemde çekilen Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi merak edilen konular arasında yer alıyor.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI
Hülya Avsar – Zehra
Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri
Halit Akçatepe – Guduk Necmi
Safak Sezer – Ercument
Memet Ali Alabora – Matkap Emre
Peker Açikalin – Sayko
Cengiz Küçükayvaz – Kotu Kenan
Melih Ekener – Bebe Ruhi
Ceyhun Yilmaz – Portlek
Volkan Severcan
Kerem Alisik
Zihni Göktay
Tuncay Akça
HABABAM SINIFI KONUSU
Yılların unutulmaz eseri bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaşları iyice ilerlemiş olan Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak üzere bir çare arayışında olan okul müdürü Deli Bedri, bir sabah askeri inzibatları dayar kapılarına. Hiçbir şeyin çare olmadığı haytalıklarına askeri disiplin ve kışla hayatı ne kadar etki edecektir? Şimdi mücadele sırası komutanlara gelmiştir. Bu kez de bizimkiler ile diğer tabur arasında olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Üstelik rakip gördükleri karşı taburun tümü kızlardan oluşmaktadır. Rıfat Ilgaz klasiği yeniden izleyicisi ile buluşuyor.