Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Şafak Sezer, Halit Akçatepe , Peker Açıkalın , Cengiz Küçükayvaz ve Hakan Yılmaz’ın yer aldığı Hababam Sınıfı Üç Buçuk Türk filminin konusu şöyle:

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU

Askerliğini bitiren hababam sınıfı yuvasına geri döner. bir türlü iflah olmayan sınıf, çamlıca lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. okul müdürü deli bedri hababam sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. karısı deli bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. deli bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan hababam sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.