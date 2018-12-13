Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın arasındaki uyum

Hacı Sabancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevgilisi Nazlı Kayı ile kendisi arasındaki uyumu ortaya koydu.

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İlişkileri 2017 yılının son günlerinde başlayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, aradan geçen zaman zarfında beraberliklerini daha da güçlendirdi ve pekiştirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerinde yaşadıkları mutluluğu gözler önüne seren ikili magazin dünyasının da yakından takip ettiği çiftler arasında.

HACI’DAN UYUM PAYLAŞIMI

Yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Nazlı Kayı’ya duyduğu hayranlığı her fırsatta gösteren Hacı Sabancı bu defa da aralarındaki uyuma dikkat çekti. Hesabından başbaşa çekilmiş bir selfielerini paylaşan Sabancı altına da: “Ben siyah giydiğimde, hangi rengi giyecegini iyi çözmüşsün… Doğru renk seçimi deyince de sensin Nazlı Kayı” yazdı.