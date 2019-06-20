Hadi ipucu sorusu 20 Haziran 12:30 – Al Pacino ile bir araya gelen oyuncumuz kimdir?

Hadi ipucu soruları yarışmacılar için büyük rahatlık sağlıyor. Hadi ipucu sorusu cevabını araştıran birçok oyuncu internette arama motorlarında bu konuya dair incelemeler yapıyor. Günün Hadi ipucu sorusunda geçtiğimiz günlerde Al Pacino ile bir araya gelen oyuncumuz soruldu. İşte cevabı…

AL PACİNO İLE BULUŞAN SANATÇIMIZ KİM?

Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde Al Pacino ile buluştu.

Meryem Uzerli kimdir? 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen’in Kassel Şehri’nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg’a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese’de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı'nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır. Uzerli, aynı zamanda Almanya’da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.