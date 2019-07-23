Hadi ipucu sorusu 23 Temmuz 12:30: 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından yayımlandı. Sosyal medya hesabını takip etmeyenler ise Google üzerinden Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Peki 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir? Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde.

2007’DE HAYATINI KAYBEDEN DÜNYACA ÜNLÜ TENOR KİMDİR?

Cevap: Luciano Pavarotti

PAVAROTTİ KİMDİR?

1935 yılında İtalya’nın Modena şehrinde doğdu. İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşadı. Gençken, babasıyla Gioachino Rossini’nin adı verilen koroyla birlikte Galler’e gitti. Llangollen (Denbighshire) uluslararası şarkı söyleme yarışmasında birinci oldu ve bu onu bir tenor olmak konusunda hırslandırdı. Aslında bir öğretmen olmak için yetiştirilen Pavarotti, Arrigo Pola ve Ettore Campogalliani tarafından aldığı derslerle 1961 yılında “Concorso İnternazionale” adlı ödülü kazandı ve opera dalındaki başlangıcını bir tiyatro salonunda La bohème eseri ile aynı yılın 29 Nisan’ında yaptı. Bundan sonra Güney ve Kuzey Amerika, Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya’da birçok kez konser verdi. Ardından, Modena’da genç şarkıcıları eğitecek bir okul açtı.

Pavarotti her yıl düzenli olarak Modena’da yapılan “Pavarotti ve arkadaşları” adındaki yardım konserlerinde sunuculuk yapmıştır. Bu konserlerde Andrea Bocelli, Jon Bon Jovi, Bryan Adams, Bono, James Brown, Mariah Carey, Eric Clapton, Sheryl Crow, Céline Dion, Anastacia, Elton John, Deep Purple, Meat Loaf, Queen, George Michael, Sting ve Spice Girls gibi müzik endüstrisinin her alanından katılan şarkıcılar Birleşmiş Milletler organizasyonları için para toplamaktadırlar. Bu yardımlar Bosna, Guatemala, Kosova ve Irak’taki savaş mağdurları ve aileleri için kullanılmaktadır.

Bosna’da savaştan sonra Mostar kentinde Pavarotti Müzik Merkezi adını taşıyan bir merkez kurdu ve müzisyenlere yeteneklerini geliştirmeleri için şans tanıdı. Bu sebeple, 2006 yılında Saraybosna şehri kendisine fahri hemşerilik ödülü verdi.

Pavarotti, kendisine beş kür kemoterapi uygulanmıştı uygulandıktan sonra 6 Eylül 2007 günü pankreas kanseri sonucu böbrek yetmezliği geçirerek hayatını kaybetti.