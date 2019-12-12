Hafize Balkan kimdir? Hafize Balkan nereli ve kaç yaşında?

Hafize Balkan, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Zerre adlı sinema filmi ile geçen Hafize Balkan hakkında merak edilenler haberimizde... Hafize Balkan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Sultan karakterini canlandıran Hafize Balkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hafize Balkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAFİZE BALKAN KİMDİR?

Hafize Balkan, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şahika Tekand Stüdyo oyuncularındandır. Bu güne kadar Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kara Ekmek, Tutsak ve Zerre gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Sultan karakterine hayat veren Hafize Balkan, 1.67 metre boyunda ve 50 kilodur.

Hafize Balkan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tutsak (TV Dizisi)

2012 – Zerre (Sinema Filmi)