Hakan Altun evlenmek istiyor

Başarılı şarkıcı Hakan Altun geçtiğimiz gece Kartal İstMarina Jolly Joker’de sahne aldı. Yaklaşık bin kişinin izlediği Altun, “Beni ilk defa dinlemeye gelenler genelde derbeder, isyankar birisi sanıyor. Ama öyle değiliz. Bu gece eğlenemediğiniz kadar eğleneceğiniz bir gece yaşayacaksınız, bunun sözünü veriyorum. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var, bağımlılık yaparız” dedi.

‘AŞKA İHANET EDENLER CEZASIZ KALMAZ’

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden başarılı şarkıcı, “Yanında sevdalısı olanlar bir ömür boyu mutlu olsun hiç ayrılmasınlar. Ama şunu unutmayın aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz. Ben hayatım boyunca hiç evlenmedim. Artık evlenmek istiyorum” açıklamasını yaptı.