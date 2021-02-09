Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor

Geçen yıl 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki şarkıcı Halil Sezai, 1,5 aylık tutukluluk halinden sonra serbest bırakıldı.
Halil Sezai’nin cezaevi sürecinin ardından sevgilisi Melike Beşli’ye geçen hafta sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Melike Beşli, sessizliğini bozdu.
Beşli, dün Instagram hesabından paylaştığı tektaşlı fotoğrafının altına “Evet. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” yazdı.
Çift yakında nikâh masasına oturacak.
EVLİLİĞİ 15 GÜN SÜRDÜ
Halil Sezai, Eylül 2015’te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya’dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.