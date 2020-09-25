Halil Sezai olayında yeni görüntülerde balta ayrıntısı

Tuzla’da 15 Eylül’de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai’nin avukatları dosyaya yeni görüntüler sundu. Öte yandan geçtiğimiz gün verilen tutukluluğa itiraz dilekçesinde ise Halil Sezai’yi itibarsızlaştırma amacı güdüldüğü savunuldu.

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül Salı günü 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatlarının hakimliğe sunduğu dilekçenin detayları ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntüleri de hakimliğe sundu.

Dilekçede, Halil Sezai hakkında “Toplumun duyarlı olduğu bir alanda toplum vicdanında yol açtığı etki” gerekçesiyle verilen tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Müşteki tarafın kamuoyunu ve yargıyı yanıltma çabası içine girdiği ve Halil Sezai'yi itibarsızlaştırma amacı güdüldüğünün savunulduğu dilekçede, “Müvekkil ve müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

ELİNDE BALTA İLE BEKLEDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde, Hüseyin Meriç'in elinde baltayla bahçede beklediği görülüyor. Meriç'in yanına iki kişinin daha geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri yer alıyor. İki kişinin yaşlı adamın yanından ayrıldıkları, Meriç'in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, Tuzla’da 15 Eylül Salı günü yan komşusu H.M.'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Halil Sezai'nin komşusunu darp etmesine ilişkin görüntülerin dosyaya girmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletilmiş, Halil Sezai “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “tehdit” suçlarından savcılığa ifade vermişti.

İfade işlemlerinin ardından “silahla tehdit” ve “silahla yaralama” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Halil Sezai'nin “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.