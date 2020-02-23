Hamdi Alkan yurt dışına açılıyor

Deneyimli oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan önceki gün yakın arkadaşı, yapımcı İlter Aykaç ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Kahvecide görüntülenen Alkan, muhabirler ile ayak üstü sohbet etti.

DETAY PAYLAŞMADI

ABD ile ortak yapım bir film projeleri olduğunu söyleyen Alkan, “Şu an kesinleşen 2 projemiz var, İlter kardeşim ile de onun toplantısını yapıyoruz. Yakın zamanda detayları ile birlikte açıklayacağız zaten, heyecanlıyız” dedi. Projenin detaylarını şimdilik paylaşmak istemeyen ünlü yönetmen, toplantı sonrası kısa süre de alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.