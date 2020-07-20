Hande Ataizi genç sevgilisiyle tatilin keyfini çıkartıyor
Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatilini geçiren oyuncu Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile şehrin sokaklarında dolaştı.
ÇOK MUTLULAR
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümü son sınıf öğrencisi Dinç Aydoğdu ile birlikte tekne gezisine çıkan ve ardından sahilde yürüyüş yapan ünlü sanatçının keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Dinç Aydoğdu kendisine ait sosyal medyadan Ataizi'nin kendisini öperken fotoğraflarını paylaştı.