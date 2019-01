Son dakika… Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel hayata gözlerini yumdu! Kanser tedavisi görüyordu…

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Uzun süredir kanserle mücadele eden Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel’in yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Erçel’in dün akşam 22.30 civarında tedavi gördüğü Maslak Amerikan Hastanesi’nde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Dün Aylin Erçel’in durumunun fenalaştığı haberi gelmişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı. Aylin Erçel’in cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı.

ERÇEL ANNESİNİN HASTALIĞINI ŞU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Canım annem… Evrende her şeyin bir döngü olduğunu, sevginin, iyiliğin verdikçe çoğaldığını ve katlanıp seni bulduğunu , en zor sınavlarımızda bile yürekten şükretmeyi bana sen öğrettin. Senin gözlerindeki yaşam sevincini gördükçe her şeyi göğüsleyebilirim ve kalbimdeki inanç tahmin bile edemeyeceğim bir güçle beni ayakta tutuyor. Sen dünyanın en güzel en güçlü kadınısın … Biz, ablam, babam sen ve ben, hep birlikte bir çok şeyin üstesinden geldik yine geleceğiz. Ne kadar guzel bir aileye sahibim her zaman farkındaydım da şu geçirdiğimiz zor günlerde daha da cok şükrediyorum … Çok güzel insanlar biriktirmişim beni gerçekten bilen Tanıyan dışında hiç görmemiş ama sevgisini hic esirgememiş olanlarla hislerimi paylaşmak istedim..

Desteğiniz duanız,hassasiyetiniz benim için çok kıymetli…