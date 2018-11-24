Hande Subaşı 40 yıllık şarkıcı gibi

Oyuncu Hande Subaşı, şarkıcılıktaki maharetini göstermeye devam ediyor. Subaşı'nı dinleyenler, "40 yıllık şarkıcı gibi" yorumunu yapıyor.

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Hande Subaşı, özel bir mekanda her cuma gerçekleştireceği konser serisinin dördüncüsünde de alkış aldı. İstanbul sahnelerinde emin adımlar ile yoluna devam eden Subaşı, “40 yıllık sarkıcı gibi vallahi, helal olsun” dedirtti. Mekanı dolduran dinleyicilerini ‘İki Gözüm’ şarkısı ile selamlayan Subaşı, dillere dolanan duygusal parçaları peş peşe seslendirerek mekanı dolduran sevenlerinden alkış topladı.

Üç saat sahnede kalan Subaşı, konserinin son yarım saatini de hareketli şarkılara ayırdı.