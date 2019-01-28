Hande Subaşı arkadaşı Uğur Biçen’in doğum gününü kutladı

Magazin muhabirleri tarafından yakından takip edilen ünlü isimlerin belki de en çok başını ağırtan konu yabancı bir erkekle görüntülendiklerinde haklarında yazılıp çizilen haberlerdir… Çoğu zaman erkek arkadaşlarıyla birlikte oldukları halde ‘sevgilisi ile görüntülendi’ şeklinde haberlerin muhatabı olan isimlerden Hande Subaşı, hesabından yaptığı doğum günü kutlaması sırasında esprili bir göndermede bulundu. Hakkında sık sık sevgili haberleri çıkan Uğur Biçen ile objektif karşısına geçen ve çekildiği fotoğrafı da “Magazine ara sıra sevgilim olarak kurban giden canım arkadaşım, erkek kardeşim, boncuğum hep birlikte nice mutlu, sağlıklı yaşlarına… Bu ilişkinin yürümediğini açıkla artık” notuyla paylaşan Subaşı, böylelikle yapılacak muhtemel haberlerin de önüne geçti.