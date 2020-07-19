Hande Yener: Kendi imajımı kendim yapacağım

Ünlü popçu Hande Yener, corona virüsü nedeni ile evden çıkmadığını belirterek, "Dışarıya çıkmadım her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım" dedi.

Şarkıcı Hande Yener önceki akşam Etiler’de akşam yemeği yedi. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hande Yener çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karantina süresi boyunca evden çıkmadığını söyleyen Yener “Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım” dedi.

Yakın dostu Demet Akalın ile hala görüşemediklerinin hatırlatılması üzerine esprili bir cevap veren Hande Yener “Görüyorsunuz hiç birşey görüşmemize izin vermiyor” diyerek kahkahalar attı.

‘GÜLŞEN’İN KONFORUNU YAŞIYORUM’

Uzun süredir rapçi Misha ile aşk yaşayan Yener oldukça mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel, sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Bende artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum. Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun bir ilişki seviyorum şu an her şey çok güzel gidiyor.”