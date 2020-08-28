Hande Yener yanıtladı: Çok üzgünüm

Müzik kariyerinde farklı türleri deneyerek kendisine yeni kulvarlar açan şarkıcı Hande Yener, bir süredir duyurusunu yaptığı ancak sevenleriyle buluşturamadığı albümüyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Pek çok pop şarkıcısı gibi yeni çalışmalarını yaz mevsiminde sevenleriyle buluşturmaya çalışan Hande Yener, bu sene hesapta olmayan nedenler yüzünden albümünün çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Gece kulüplerinde çalan şarkılarıyla sezona damga vuran isimlerden olan Hande Yener, bir takipçisinin Twitter üzerinden kendisini etiketleyerek yönelttiği “Şu albümü sal artık gözünü seveyim ya kuruduk kuruduk” şeklindeki serzenişine kayıtsız kalamadı ve ilginç bir itirafta bulundu.

Yener albümün elinde olmayan nedenlerden dolayı geciktiğini söylerken bundan dolayı ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi ve bu gecikmenin neden olduğuyla dair bilgileri de en kısa zamanda sevenleriyle paylaşacağını duyurdu.

Hande Yener kendisine yöneltilen albüm sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

“Çok üzgünüm, sizi bekletmek değildi niyetim, tam tersiydi! Ama hiç hesapta olmayan bir şey oldu ve bu konuyu sonra, siz sevenlerimle paylaşacağım… Beni anlayacağınızı biliyorum. Sizi çok seviyorum.”