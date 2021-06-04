Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum’da önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, unutulmaya yüz tutmuş binlerce ezgiyi gün yüzüne çıkaran Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

57 yaşında aramızdan ayrılan Saltık için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Volkan Konak, Ali Rıza Binboğa, oyuncu Olgun Şimşek, Şevval Sam ve Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlü isimler vardı.

İmamoğlu, “Yaptığı çok kıymetli müzikal arşiv çalışmaları ile tüm dünyaca tanınan, önemli projeleriyle kültür dünyamıza katkı sunmuş Hasan Saltık’ı, Kartal Cemevi’nden sonsuzluğa uğurladık. Kederli ailesine taziyelerimizi ilettik, acılarına ortak olduk. Devri daim olsun…” dedi.

Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

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