Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrılık iddialarını böyle yalanladı

Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrılık iddialarını böyle yalanladı

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Köseoğlu bir süredir Caner Şahin ile aşk yaşıyor. Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri pozları kaldırmalarıyla ayrılık iddialarıyla gündeme geldiler. Çiftin bu hareketi Ayrıldılar mı? sorusunu akıllara getirdi.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Köseoğlu ve Şahin, ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanladı. Köseoğlu, sevgilisiyle çekilen karesini “Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf” notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

