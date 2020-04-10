Hazal Kaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması…

Oyuncu Hazal Kaya, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Kaya, anneliği çok sevdiğini ve hemen bir çocuk daha yapmak istediğini söyledi. Hazal Kaya ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Uzun yıllar beraber olduğu Ali Atay’la evlendikten kısa bir süre sonra anne olan ünlü oyuncu, “Anneliği çok sevdim, iki çocuk daha yapacağım.” dedi. Katıldığı Youtube programında sadece özel hayatıyla değil oyunculuk kariyeriyle ilgili de konuşan Hazal Kaya samimi açıklamalarda bulundu.

Annelik duygusuna hazır olduğunu söyleyen Kaya şimdilerde devam eden ev karantinasıyla ilgili olarak: “Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya, benim için çok şey değişmedi. Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, coronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi, yaklaşık 22-23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…” açıklamasını yaptı.

“BEN ÇOK SEVDİM ANNELİĞİ”

Kaya annelik duygusuyla ilgili olarak, “Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali'yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf” şeklinde konuştu.

Bebeğiyle yaşadığı keyif dolu anlardan bahseden Kaya; “Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var, biz zaten kalabalık bir aileyiz. Ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım” dedi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la ilgili de konuşan güzel oyuncu şunları söyledi:

“Çalıştığım arkadaşlarımın hepsini çok severim ama bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç'tı. Çağatay'la çok anlaşamazdık, çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi ondan dolayı. Aras Bulut'u çok severim, Burak da aynı şekilde… Ben Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok şey öğrendim, ağabeyim gibi saygı duyarım bu yüzden Kıvanç diyorum”

“TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM”

Henüz küçük yaşlarda başına bir trafik kazası geldiğini söyleyen Kaya: “Keman ve baleye dört buçuk yaşında başladım. Çok hiperaktif olduğum için beni evde tutamamışlar ben de bunlara yöneldim. Tiyatroyu da lisede bir kez denedim, bir daha da denemeyi düşünmedim. Trafik kazası geçirdim, baleyi bıraktım. Metalci oldum diye de kemanı bıraktım” diye konuştu.

Oyunculuğa başlamasıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

“Assos'ta tatil yaparken o zaman ‘Lise Defteri' diye bir dizi başlayacakmış, ‘Oyunculuk düşünür müsünüz?’ diye bir kadın geldi benim yanıma. Annem kadına kızdı ama ben ‘oyunculuk mu, olabilir aslında' diye düşünüp annemi sıkıştırdım ‘Sok bu işlere beni' diye. Annemin seslendirme yapan arkadaşları bir ajans önerdi, oraya gittik ve ben ilk reklamımı aldım, ondan sonra da devamı geldi.”