Hekimoğlu 19. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Ateş’e cevabı zor soru!

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu'nun 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde; Ateş Hekimoğlu ne yaparsa yapsın sahip çıkan İpek ile aşk dedikoduları büyüyor. Orhan'ın Hekimoğlu'na sorduğu zorlu soru ise fragmana damga vurdu.

HEKİMOĞLU 19. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

HEKİMOĞLU 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin’in, Hekimoğlu’na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur.

Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin’i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu’na nasıl bir ders verecek?