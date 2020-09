Hercai oyuncuları kimler? İşte yeni sezon oyuncuları

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Hercai dizisinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşıyor. Bu iki ismin yanı sıra Hercai oyuncuları arasında; Ayda Aksel, Macit Sonkan, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Servet Pandur, İnci Şen, Eda Başlamışlı gibi isimler alıyor.

Diziye yeni sezonda ise Doğan Bayraktar, Aslan Aslanbey karakteriyle dahil oldu.



HERCAİ YENİ SEZON OYUNCUSU

DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğan Bayraktar, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamlayan Doğan Bayraktar, 2015 yılında Best Model of Turkey Second Runner seçilmiştir.

Başrollerini Berk Oktay ve Murat Serezli'nin paylaştığı Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta, dizide Üstçavuş Selçuk karakterini canlandırmaktadır.



HERCAİ OYUNCULARI

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü, 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır.

Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.