Hollywood aktiristlerinden eğlenceli video
Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgınında, ünlü isimler karantina paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hollywood aktristlerinin yer aldığı son video ise milyonlarca beğeni aldı.
Margot Robbie’nin Instagram’da paylaştığı video Hollywood aktristlerini karantinada buluşturdu. Cameron Diaz, Julia Butters, Halle Berry, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Juliette Lewis gibi ünlü aktrisler, filmlerdeki dövüş sahneleri kadar usta bir şekilde ve sosyal mesafeye uyarak dövüştüler.