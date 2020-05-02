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Hollywood aktiristlerinden eğlenceli video
Cameron Diaz, Halle Berry, Scarlett Johansson gibi Hollywood aktristlerinin olduğu eğlenceli video, Instagram'da 3 milyona yakın kişi tarafından beğenildi. Margot Robbie'nin #BossBitchFightChallenge etiketiyle paylaştığı videoda aktristler karantina günlerinde sosyal mesafeyi koruyarak dövüşüyor.
Magazin 2 Mayıs 2020 - 16:32

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgınında, ünlü isimler karantina paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hollywood aktristlerinin yer aldığı son video ise milyonlarca beğeni aldı.

Margot Robbie’nin Instagram’da paylaştığı video Hollywood aktristlerini karantinada buluşturdu. Cameron Diaz, Julia Butters, Halle Berry, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Juliette Lewis gibi ünlü aktrisler, filmlerdeki dövüş sahneleri kadar usta bir şekilde ve sosyal mesafeye uyarak dövüştüler.