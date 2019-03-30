Hülya Avşar’dan beyaz paylaşım

İlerleyen yaşına rağmen spor yapmayı bırakmayan ve özellikle yaz ayları vaktinin büyük bir çoğunluğunu yüzerek geçiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Günlük hayatına dair keyifli kareleri hesabından paylaşmaktan geri durmayan Avşar, zaman zaman da son derece çekici göründüğü kareleri hesabına yüklüyor. Bu kareleri yoruma kapalı bir şekilde paylaşmayı tercih eden Hülya Avşar’ın hesabından yüklediği son fotoğraf da büyük beğeni kazandı. Saatler içerisinde eski eşi Kaya Çilingiroğlu dahil 59 bini geçen bir beğeni alan fotoğrafta Avşar’ı beyaz ve göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle görüyoruz.