İbrahim Büyükak: Dondan yapılmış gibi bir maske…

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yüzünde siyah maske takılıyken çektiği bir selfiesini paylaştı ve bunu esprili bir notla takipçilerine ulaştırdı.

Son olarak Bayi Toplantısı adlı filmle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu İbrahim Büyükak, pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerini en keyifli ve verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Zaman zaman mutfağa girerek bu konudaki yeteneklerini sergileyen Büyükak, kimi zaman da gündeme dair esprileriyle takipçilerini gülümsetiyor.

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen maske konusuna esprili bir dille yaklaşan Büyükak, pek de işe yaramadığı söylenen siyah maskelerden biriyle çektiği selfieyi: “Dondan yapılmış gibi bir maske” notuyla paylaştı.