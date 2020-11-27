İbrahim Büyükak: Maalesef haberler doğru

Oyuncu İbrahim Büyükak da corona virüsüne yakalanan ünlü isimlerden oldu.

Büyükak, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

İbrahim Büyükak’ın yakın arkadaşı Eser Yenenler de geçen ay corona olmuştu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirmişti.