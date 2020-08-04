İbrahim Büyükak’tan Bir Demet Tiyatro paylaşımı
Şimdilerde eşiyle birlikte tatilde olan İbrahim Büyükak, burada meslektaşı Ezgi Mola’nın sevgilisiyle birlikte işlettiği mekana gitti.
Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlara imza atan Büyükak, eğlenmek için gittiği mekanda Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ı da görünce yıllar öncesine dair bir paylaşım yaptı.
Akbağ ve Erdoğan’ın televizyona damga vuran yapımlarından Bir Demet Tiyatro’ya atıfta bulunan Büyükak, paylaşımına “Bir Demet Tiyatro yeni sezon” notunu düştü.