İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, geçen günlerde zor bir beyin ameliyatı geçirdi. Tatlı, "6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı" dedi.

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Ahmet Tatlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile seyreden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah’ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor hem ameliyat sonrası hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum” dedi.

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