Idris Elba ‘Her yıl bir hafta karantinaya girelim’ dedi

Idris Elba, corona virüsünü yendikten sonra bir açıklama yaptı ve salgın bittikten sonra bu zamanları hatırlamak adına 'Her yıl bir hafta karantinaya girelim' dedi...

Ünlü oyuncu Idris Elba, eşi ile birlikte corona virüsünü yendikten sonra, virüsle mücadele ettiği günleri ‘Korkunç’ olarak nitendirmişti. Elba, şimdi ise yaptığı açıklama ile salgın bittikten sonra dünyanın bu zamanları hatırlaması için her yıl bir hafta karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

Elba, “Dünyanın bu zamanı hatırlaması için her yıl bir hafta karantinaya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi hatırlamak için. Gerçekten böyle düşünüyorum. Diğer türler bunu uyguluyor, buna kış uykusu deniyor. Ama bu dünyanın bizim zamanımıza göre işlemediğini hatırlatıyor” dedi. Elba şöyle devam etti: “Bence bu dünya çapında gerçek bir toplu deneyim oldu. Herkes bizim hissettiğimiz gibi hissediyor ama bu kesinlikle tam bir kargaşa oldu.”