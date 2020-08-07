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İpek Tanrıyar, 45 günde tüm hamilelik kilolarını verdi
İpek Tanrıyar, 45 günde tüm hamilelik kilolarını verdi
Hamilelik sürecinde 16 kilo alan İpek Tanrıyar, doğumdan tam 45 gün sonra fazla kilolarından kurtuldu. Instagram hesabından son halinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tanrıyar, "Hamile kalmadan önceki kilomun da altına düştüm" dedi.
Magazin 7 Ağustos 2020 - 11:36

Geçen sene sevgilisi Murat Evler ile görkemli bir düğün töreniyle evlenen İpek Tanrıyar, 45 gün önce ilk bebeği Aras’ı kucağına aldı. Ünlü oyuncu, kısa sürede tüm hamilelik kilolarından kurtuldu.

40 yaşındaki Tanrıyar, hamilelik sürecinde tam 16 kilo aldığını açıklamıştı. Normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Tanrıyar, kısa sürede hamile kalmadan önceki kilosunun da altına düştüğünü söyledi.

Instagram

Instagram hesabından son halini paylaşan Tanrıyar, fotoğrafının altına “Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur, genetik güler. Tabii normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım… Sevgiler” notunu yazdı.

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