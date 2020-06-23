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İpek Tanrıyar, anne oldu
İpek Tanrıyar, anne oldu
Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı.
Magazin 23 Haziran 2020 - 09:09

Geçen yıl Nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, anne oldu.

Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras’ı kucaklarına aldı.İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki İpek Tanrıyar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Sevgili dostlarım; bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz.”

Son güncelleme: 09:11 - 23.06.2020
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