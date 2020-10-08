İranlılar İsrailli şarkıcıyla gizli çalıştı

İsrail ile İran arasındaki ilişkiler uzun yıllardır kopmuş olsa da müzikle gizlice yeni bir bağ kuruldu. İran kökenli İsrailli şarkıcı Liraz Charhi, İranlı müzisyenlerle gizli çalışma yürüterek yeni bir albüm hazırladı. Çalışma süresince aylarca uykusuz geceler geçirdiğini söyleyen Charhi, kendisiyle ilişkili olanların tehlikede olacağından korktuğunu söyledi. Çünkü İran'da, İsrail ile her türden işbirliği yapmayı suç sayan bir yasa mevcut.

İran kökenli İsrailli şarkıcı Liraz Charhi, iki devlet arasındaki düşmanlığa rağmen uzun süredir sanatsal işbirliği arzusunda olan İranlı müzisyenlerle gizlice çalışarak yaptığı albümü yayınlayacak.

TÜRKİYE’DEN DE DESTEK ALDI

Guardian'ın haberine göre, Telegram gibi şifreli anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanan, İngiltere ve Türkiye gibi üçüncü ülkeler aracılığıyla kendisi için çalışan müzisyenlere ödeme yapan Liraz Charhi, aylarca uykusuz geceler geçirdiğini, kendisiyle ilişkili olanların tehlikede olacağından korktuğunu söyledi.

“BU İNSANLAR TUTUKLANABİLİRDİ”

42 yaşındaki şarkıcı, “Teknik olarak çok zordu. Ama duygusal olarak çok daha zordu. Geceler boyunca kötü bir şey yaptığımı hissettim ve bu insanlar tutuklanabilirdi” diye konuştu.

Hem İsrail hem de İran son yıllarda aralarındaki gerilimi tırmandırdı ve her iki hükümet de casusluk suçlamasıyla insanları tutukladı. Mayıs ayında, İran parlamentosu İsrail yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere İsrail ile farklı türde işbirliğini suç sayan bir yasayı kabul etti. İsrail de ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu ve sert yaptırımlarını destekledi.

Charhi, ülkesinin yönetimini eleştirerek, “İran’ı düşmanımız olarak görmenin getirdiği hiçbir şeye katılmıyorum, çünkü böyle yaşamıyorum. Ben tam tersini yapıyorum” dedi

ŞARKILARI İRAN’DA HİT OLDU

Fars dilindeki ikinci albümü Zan’ın (Kadınlar) İsrailliler ve İranlılar arasında bir birlik duygusu oluşturmasını umut ettiğini belirtti. 13 Kasım’da piyasaya çıkan albüm, 1970’lerdeki İran pop müziğinin yeniden düzenlendiği elektro dans parçalarıyla dolu.

Şarkıcının ilk albümü Naz, sosyal medyada İranlı kadınlar tarafından paylaşılınca şarkıları İran’da küçük çaplı hite dönüşmüştü.

İSİM VERMEK İSTEMEDİLER

Charhi, ikinci albümü için çevrimiçi olarak İranlı sanatçılarla çalıştı. Kendisi için bağlama ve diğer yaylı enstrümanları çalan müzisyenlerden bazıları gerçek adlarını kullanmamasını istedi. Ancak Charhi’ye göre çoğu, işbirliği yapmaktan heyecan duydu.

Şarkıcı, “En büyük hayalim İranlılarla İran şarkıları yazmaktı. Görev tamamlandı” diye konuştu.

“AİLEM İSRAİLLİ OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ”

Charhi’nin ailesi, doğrudan uçuşlar ve güçlü ticaret dahil olmak üzere ülkelerin yakın bağlarının olduğu dönemde, 1979 İslam Devrimi’nden on yıl önce İsrail’e göç etti.

Charhi, “Ailem, köklerini geride bırakırken İsrailli olmak için bir nevi mücadele etti. İranlı gibi davranmaya devam ettiler. Benim kalbime büyük bir delik açtı. Büyük bir soru işareti: Ben kimim? Ben nereden geldim?” ifadesini kullandı.