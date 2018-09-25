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İrem Sak’tan dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı
İrem Sak’tan dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı
Oyuncu İrem Sak sosyal medya hesabından, Hülya Avşar'ın yıllar önce çektiği bir televizyon dizisinden sahne paylaştı.
Magazin 25 Eylül 2018 - 10:30

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle insta hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Sak, bu defa takipçileriyle Hülya Avşar’ın başrolünde oynadığı bir televizyon dizisinden sahne paylaştı. Avşar’ın 1995 yılında başrolünü Reha Yeprem ile paylaştığı Süper Yıldız adlı dizide, elinde bıçakla partnerinin cinsel organını keserken görülüyor. Partnerinin kabusu olarak izlediğimiz bu sahneler komedi aksiyon türündeki dizi yayınlandığı dönemde de büyük bir ilgi uyandırmıştı.

 

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Son güncelleme: 11:16 - 25.09.2018

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