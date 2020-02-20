Irina Shayk, Mert Alaş’a ‘Türk lokumu’ diyerek doğum gününü kutladı

Dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş’ın bugün doğum günü. Ünlü model Irina Shayk da Instagram hesabından Alaş’ın doğum gününü kutladı ve ona ‘Türk lokumu’ diye hitap etti.



Alaş ile Burberry defilesinden sonra çekilen bir fotoğrafı paylaşan “Türk lokumu… Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum” mesajıyla Alaş’ın yeni yaşını kutladı. Alaş’a mutlu yıllar dileyen Irina Shayk, birlikte çok sayıda unutulmaz anıları olduğunu da belirtti.