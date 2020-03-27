Irmak Ünal: Ne büyük lüksmüş!

Oyuncu Irmak Ünal, ev karantinası nedeniyle hasret kaldığı şeylerden birini takipçileriyle paylaştı ve yaptığımız basit gibi görünen şeylerin aslında lüks olduğunu söyledi.

Tiyatro ve sinemanın duayen isimlerinden Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina günlerinin nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medya hesabından yoğun spor antrenmanına dair görüntüler paylaşan Ünal, bu defa karantina nedeniyle duyduğu bir özlemi dile getirdi.

Geçen yıl araç içerisinde çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Irmak Ünal, bu görüntünün üzerine: “Teyzemi özledim, teyzeme 1 saatlik uçuşla ulaşabilmek, ne büyük lüksmüş” notunu düştü.