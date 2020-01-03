Irmak Ünal: ‘Neden paylaşıyorum bunu biliyor musun?’

Spor salonlarından paylaştığı yoğun tempolu çalışma programı ve sahip olduğu karın kaslarıyla ünlüler arasında farklı bir yerde duran Irmak Ünal, bu defa kötü başlayan bir günün nasıl da iyiye gidebileceğini gösterdi. Yaptığı paylaşımla takipçilerine pozitif bir mesaj veren ve ‘ne kadar kötü hissederseniz hissedin, güne karışmak iyi gelecektir’ diyen Irmak Ünal hesabından şu satırları paylaştı:

“Çok tatsız kalktım bu sabah, iyi de uyuyamamıştım. Nasıl geçer bugün dediğim bir güne uyandım anlayacağın… hem fiziksel hem psikolojik olarak iyi hissetmiyordum kendimi… ama aktı, düzeldim bazen unuttum hayata karıştım, güzel insanlar çıktı karşıma ve ben moralimi düzelttikçe gün düzeldi, daha iyi hissetmeye başladım kendimi falan filan… neden paylaşıyorum bunu biliyor musun? Eğer sen de bazen böyle hissediyorsan kalk ve güne ak, güne karış… iyi geliyor… İsmim gibi yaşamak bana en iyi gelen.”