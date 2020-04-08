Işın Karaca: Sıkılmadınız mı olan bitenden?

Işın Karaca: Sıkılmadınız mı olan bitenden?

Şarkıcı Işın Karaca, yaşadığımız karantina günlerinin kısa zamanda bitmesi adına herkesin nasıl davranması gerektiği konusunda paylaşımda bulundu.

Salgının hızla yayılmaya başladığı günlerde sevgilisi ile birlikte yurtdışından dönen ve sonrasında da kendilerini karantinaya almadıkları yönünde eleştirilen Işın Karaca yaptığı paylaşımla bunun doğru olmadığını göstermiş ve sevgilisi ile birlikte ev karantinasında olduklarını açıklamıştı.

Karaca o zamandan bu yana karantina kurallarına uyarken bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden çevresinde gördüğü yanlışları takipçileriyle paylaşıyor.

Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda insanların karantina kurallarına uyması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İşte Karaca’nın o paylaşımı:

*İki damla güneş gören kendini sokağa atıyor. İşe gidip gelen kardeşlerimiz gibi değil! Baya keyfi, pazar yürüyüşü kıvamında! Sahilde yürümek yasak, millet caddelere dadandı…

*Bana, ona, sevdiklerine bulaştırma riski bir tarafa! Sıkılmadınız mı olup bitenden? Evde ne kadar çok kalırsak bu hastalıktan o kadar hızlı kurtulacağımızı anlamadınız sanırım!

*Hayat normale dönecek. Ben sahneme çıkıp şarkılarını söyleyeceğim, sen işine gücüne döneceksin. Dostlarımızla buluşup bu yaşanan süreçleri konuşacağız! Kısacası bu hastalığı sıfır noktasına indirmek senin, benim elimde… Anlayana….