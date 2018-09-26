Işın Karaca’dan kocasına öneri: 15 kilo, biraz da saç…

Şarkıcı Işın Karaca, 2016 yılının son günlerinde çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlenmiş ve böylelikle üçüncü kez nikah masasına oturmuştu.

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Yaklaşık iki yıldır Tuğrul Odabaş ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Işın Karaca, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kocası Odabaş’ın eski fotoğraflarını takipçileriyle buluşturuyor. Karaca yaptığı son paylaşımla yine bu tarz bir göndermede bulundu ve Tuğrul Odabaş’ın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşarak altına da şunları yazdı:

“Anammmm… Alın size #tbt nin hası! Tuğrul’la ilk tanıştığımız senelerden. Antonio Banderas’ım, yakışıklım benim… 15 kilo biraz da saç seni buraya döndürür kocam… Senelerden 96. Bizim tayfanın hepsi rock star kıvamında. Hey gibi günler hey”

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM…

Işın Karaca’nın bu satırları paylaşmasının ardından takipçileri birbirinden farklı yorumlarda bulundu. Karaca’nın bazı takipçileri eşinin yeni görüntüsünü beğenmediğini söylerken, bazıları da eşini motive etmeye çalışırken aslında onu ezdiğini söyledi. Hatta bazı takipçileri daha da ileri giderek; ‘Adamı övdün mü gömdün mü belli değil’ şeklinde yorumlarda bulundu.