İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı: Garip’ten muhteşem sürpriz! (İstanbullu Gelin 63. bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok önemli sahnelerle ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Boranlar, Adem’in yenilgiyi kabul etmesiyle evlerine kavuşuyor. Tabi Ülfet’ina rsa satışına yanaşması da eski mutlu günleri geri getiriyor. Esma ve ailesi evlerine dönüyor. Kapıda onları karşıyan Garip’in ise çok büyük bir sürprizi var. İşte İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV’de yayınlandı. Boranlar, Ülfet’in arsa satışına onay vermesi ile rahat bir nefes alıyor. Ülfet bir basın toplantısı düzenliyor. Ülfet eski eşinin onu aldattığını ve itişme sonunda eski eşinin düştüğünü söylüyor. Boranlar, Esma dahil bu anları izliyor. Ülfet şirketini Güneş’e teslim ediyor. Öte yandan Adem, Dilara ile bebeğinin kalp atışını dinlemeye gidiyor. Sonra da Garip ile yaptığı konuşma sonunda Boranlar’e evlerini geri vermeyi teklif ediyor. Ülfet’in kararının da bunda etkisi var. İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanında ise; Esma kalesine, Boranlar yuvalarına kavuşuyor. Onları kapıda Garip karşılıyor. Garip, evde Esma için büyük bir sürpriz hazırlıyor. Eve giren Süreyya ve Osman hayret ediyor. Esma da çok şaşırıyor. İşte İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN 62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Garip ile Esma'nın ortadan kaybolup eski evinden çıktığı günü sorguluyor. Esma, Garip'e o konağın hayatı olduğunu söylüyor. Ayrıca para ile çözülemeyeceğine inandığını ve Adem'in o konağı bırakmayacağını anlatıyor.

FİKRET, FARUK'A HER ŞEYİ ANLATIYOR

Fikret, Faruk'a Ülfet ile ilgili ulaştığı bilgiyi paylaşıyor. Fikret, Akif ile uzun süredir bu işin peşinde olduğunu anlatıyor. Adem ile Ülfet hakkında öğrendiklerini bir bir anlatıyor. Faruk bu aşamada Fikret'in ona gelmesinden çok mutlu oluyor. İki kardeş sarılıyorlar. Faruk ‘işte böyle ara sıra ağabeyin olmama izin ver' diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

SÜREYYA ÜLFET'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Ülfet'in ise hali perişan. Bebek eşyaları ile doldurduğu gizli odada saatler geçiriyor. Sedef'in söylediklerini aklından çıkaramıyor. O sırada kapı çalıyor. Gelen ise Süreyya. Ülfet evindeki odanın kapısını açık unutuyor. Süreyya, Ülfet'e davet için teşekkür ediyor. Süreyya kahve yapmaya giderken açık kapıyı fark ediyor. Her zaman kilitli olan odaya giren Süreyya şaşkınlıkla etrafı izliyor. Bir sürü çocuk kıyafeti, oyuncaklar, bebek arabası ve dahasını görüyor. Ülfet, Süreyya'yı fark edince endişe ediyor. Süreyya konuşmak istiyor. Kaybettiği çocuğundan söz ediyor. Ülfet kaybettiği bebeği için 15 yıl beklediğini söylüyor. Süreyya ile Ülfet duygusal olarak birbirlerine bağlanıyor. Süreyya Ülfet'e aşağıda bir ailesi olduğunu ve onu görmelerine izin vermesini istiyor.

GÜNEŞ, ADEM'E GİDİYOR

Güneş, Adem'i görmek için eve geliyor. Ancak Adem evde yok. Gülistan ile Nazif onu içeri alıp kahve ikram ediyor. Nazif yine geriliyor ve gülme krizine giriyor. Güneş, Adem hakkında birkaç soru soruyor.

FARUK DA ÜLFET'İN İÇ DÜNYASINI ÖĞRENİYOR

Süreyya, Faruk ile karşılaşıyor. Faruk, Süreyya'nın ağladığını fark ediyor. Süreyya, Faruk'a Ülfet'in evinde gördüklerini anlatıyor. Ülfet'in 15 yıl tedavi gördüğünü ve bebek sahibi olduğu anda onu kaybettiğini bir bir Faruk'a anlatıyor. Süreyya, Ülfet'in tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Faruk da Adem'le beraber halasının hayatına çok önce girdiğini anlatıyor.

ADEM İLE DİLARA BEBEKLERİNİ GÖRMEYE GİDİYOR

Adem eve Dilara'yı görmeye gidiyor. Osman kapının arkasında onları dinliyor. Adem bir sonraki doktor randevusuna gelmek ve bebeğinin kalbinin sesini duymak istiyor. Hatta istemezse hiç konuşmayacağını da söylüyor. Dilara randevusunun yarın olduğunu söylüyor.

FARUK ÜLFET İLE YÜZLEŞİYOR

Faruk, Ülfet'e gidiyor. Direkt lafa giren Faruk, Adem ile olan ortaklıklarını bildiğini söylüyor. Faruk geçmişlerinin acı içinde olduğunu ve annesi ile babasının onlardan aldıklarının acısını çocuklarından çıkarmalarını doğru bulmadığını anlatıyor. Ülfet, Süreyya ile konuştuklarını anlıyor. Faruk, Sedef Hanım ile de konuştuğunu ve öğrendiklerini ona karşı kullanmayacağını söylüyor. Faruk'un tek istediği arsa meselesinin çözülmesi. Ülfet, Faruk'u sakin sakin dinliyor ve arsa işi de bu şekilde çözülüyor.