Ivana Sert ve Aslışah Alkoçlar ‘dolandırıcılık’ iddialarına ateş püskürdü

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Bugün bazı medya organlarında Ivana Sert ve Aslışah Alkoçlar’ın sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. İvana Sert ve Aslışah Alkoçlar’ın markalardan reklam karşılığında ürün istediği ve ürünlere ücret ödemeden sahip oldukları, reklam amaçlı aldıkları ürünlerin de reklamını yapmadıkları öne sürüldü.

Çıkan bu iddiaların ardından Ivana Sert ve Aslışah Alkoçlar sessizliklerini sozcu.com.tr’ye bozdu.

ASLIŞAH ERKOÇLAR: “İYİ NİYETİMİ SUİSTİMAL ETTİLER”

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, bilinen bir ailenin mensubu olduğu için böyle iddialarla sürekli karşılaştığını belirterek, şöyle dedi:

“Olay ve konu tamamen yalandır ve benim iyi niyetimin suistimalidir. Ben çok eski köklü ve bilinen bir aile mensubu olmam sebebi ile maalesef bu tip yalanlara sürekli maruz kalıyorum, dolayısı ile duymama görmeme özelliğim gelişti ve genelde cevapta vermiyorum. Fakat bu artık kabul edilemez hakarete ve karalama ötesi bir noktaya geldi. Ben genç modacı ve tasarımcıları desteklemek için tasarımlarını ve ürettiklerini sosyal medya sayfamda hiç bir ücret almadan tanıtımlarını yaparım.

“BANA KARŞI KAMPANYA BAŞLATTILAR”



Firmalar tarafından bana bazen, şahsen beğenmediğim ürünler de gönderirler ve ben bunları paylaşmam hatta tavsiyelerde bulunurum, gönderdikleri ürünleri de geri almak istemezlerse ihtiyacı olan gençlere dağıtırım. Aslen bu konuda aynen bu şekilde oldu.

Ancak bu firma benim onların ürünlerini beğenmememi içselleştirerek bana karşı bir kampanya başlattılar. Bazı internet siteleri bunu bana sormadan haber yaptı. Aile avukatlarım tüm bu siteler hakkında gerekli kanuni başvuruları yaptılar.”

IVANA SERT: “İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

İddiaların hedefindeki Sert, “Ben ürün karşılığı reklam yapmıyorum. Çıkan iddialar tamamen yalan ve asılsız. Bizim üzerimizden prim yapılmaya çalışılıyor” dedi.

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