Jelena yenge pedal bastı…

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Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde özellikle Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran ve ‘Yenge’ lakabıyla tanınan Jelena Karleusta, ülkemizde bir gece kulübünde sahne almış ve şarkılarını Türk hayranları için seslendirmişti. Şimdilerde Maldivler’de tatilde olan Jelena buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Deniz üzerinde kurulmuş olan bungalow tipi evlerde kalan Karleusta odasına gitmek için bisikleti tercih etti ve ortaya çıkan görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.