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Jelena yenge pedal bastı…
Jelena yenge pedal bastı…
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusta paylaştığı video ile bisiklete binmek için sınır ve mekan tanımadığını gösterdi.
Magazin 9 Ekim 2018 - 10:58

Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde özellikle Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran ve ‘Yenge’ lakabıyla tanınan Jelena Karleusta, ülkemizde bir gece kulübünde sahne almış ve şarkılarını Türk hayranları için seslendirmişti. Şimdilerde Maldivler’de tatilde olan Jelena buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Deniz üzerinde kurulmuş olan bungalow tipi evlerde kalan Karleusta odasına gitmek için bisikleti tercih etti ve ortaya çıkan görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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