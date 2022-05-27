Jennifer Aniston’dan Brad Pitt’e gönderme: “Boşandım ve terapiye gittim”

Ellen DeGeneres'in son programına katılan Jennifer Aniston, Friends'in bitimini nasıl karşıladığı sorulunca esprili bir cevap verdi: "Boşandım ve terapiye gittim."

Sozcu.com.tr

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19 yıldır televizyonda olan ve kendi adıyla sunduğu şov programına son veren Ellen DeGeneres’in son konuklarından biri de Jennifer Aniston’dı. Aniston, Ellen DeGeneres’in finalinde görünmesi çok da şaşırtıcı değil. Programın ilk bölümü,nde 2003’te şovun ilk konuğu olmuştu. Ayrıca ünlü oyuncu o zamandan beri 19 sezon boyunca programda 20 kez yer aldı.

Şovun son bölümünde ise DeGeneres’in kendisine Friends finalini nasıl ele aldığı sorulunca esprili bir yanıt verdi ve gülerek “Eh, boşandım ve terapiye gittim. Sonra ‘The Break-Up’ (Ayrılık) adlı bir film yaptım” dedi.

Aniston, 2005’te Pitt ile ayrılığına gönderme yaptı. Basına yansıyan ayrılık haberlerinde ünlü çiftin, Pitt’in Angelina Jolie’ye aşık olması üzerine evliliklerini bitirdikleri belirtilmişti.

Ancak sanıldığı gibi Pitt ve Aniston kanlı bıçaklı değil ve hatta arkadaşlar. Howard Stern Show’un 2021’deki bir bölümünde Aniston, “Brad ve ben arkadaşız ve aramızda herhangi bir tuhaflık yok” demişti.

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