Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez nişanlandı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck, 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlandıklarını duyurdular.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, kendi internet sitesinden paylaştığı video ve görsellerle sevgilisi Ben Affleck’le yeniden nişanlandığını doğruladı.

49 yaşındaki Affleck ve Lopez, 2002’nin başlarında “Gigli” setinde tanıştıktan sonra çıkmaya başladılar. 2002’de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar verdiler, ancak 2004 yılında, Lopez’in kariyer olarak Affleck’in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdılar.





Affleck ve Lopez, Mayıs 2021’de tekrar bir araya geldi. Şimdi 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan çiftten Lopez, nişan haberini, duygulanıp gözleri dolarak paylaştı. Lopez’in nişan yüzüğünün yeşil bir elmas yüzük olduğu görüldü.

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