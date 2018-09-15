Jet Sosyete ne zaman başlayacak? İşte kanalı değişen Jet Sosyete için son gelişmeler…

Jet Sosyete ne zaman başlayacak? İşte kanalı değişen Jet Sosyete için son gelişmeler…

Sevilen dizi Jet Sosyete gelecek sezon yeni kanalında olacak. Gülse Birsel'in geçen sezona damga vuran komedi dizisi Jet Sosyete, yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanacak. Jet Sosyete'nin yeni sezonu başlayacağı tarih belli olmasa da oyunculardan mesaj var!

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Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Jet Sosyete oyunculularının sosyal medya üzerinden yaptıkları son paylaşımlar dizinin yeni bölümü hakkında fikir veriyor. Jet Sosyete ekibinden yapılan paylaşımlara göre dizinin yeni sezonu için çalışmalar tamamlandı. İşte detaylar….

JET SOSYETE NE ZAMAN?

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Jet Sosyete dizisi Star’dan sürpriz bir kararla TV8’e transfer olmuştu. Yeni sezon çekimleri devam eden Jet Sosyete’nin oyuncuları, dizinin hayranlarına mesaj gönderdi. Jet Sosyete’nin yeni bölümleri için çekimlerin başladığı ve yakın zamanda yeni sezonun ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

JET SOSYETE’NİN KONUSU VE DİKKAT ÇEKEN OYUNCULARI

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen Jet Sosyete yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda dikkat çekiyor. Jet Sosyete oyuncu kadrosu bir hayli geniş! İşte dizide yer alan isimler Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Emre Taştekin, Tuğba Çom Deniz, Cengiz Ecem Uzun.