‘Kaçak Düşes’ Meghan’ın saray yavrusu! Bir servet dökmüşler

Prens Harry ve Meghan Markle'ın satın aldığı evin detayları ortaya çıktı. 'Kaçak Düşes' lakabı verilen Markle'ın sarayları aratmayan yeni evi için çiftin 107 milyon TL ödediği ve Prens Charles'tan yardım aldığı iddia edildi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere üçgeninde yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerinden düşmüyor.

Attıkları her adımı olay olan çiftin, California'nın Santa Barbara bölgesinden bir ev aldığı haberi gündeme gelmişti. Çiftin temmuz ayından bu yana oturduğu evin detaylarına Daily Mail ulaştı.

Prens Harry ve Meghan’ın 18 bin metrekarelik evi tam 14.6 milyon dolara aldığı öğrenildi. Kraliyete yakın kaynaklara göre Prens Charles, oğlunun bu yatırımı yapabilmesi için maddi destekte bulundu.

9 odası ve 16 banyosu bulunan ev 2003 yılında inşa edilmiş. Adeta küçük bir saray yavrusu olan evde tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni de yer alıyor.

Çiftin birbirinden ünlü komşuları arasında ise Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Gwyneth Paltrow gibi isimler dikkat çekiyor.