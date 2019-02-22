‘Para uğruna terk edip gittin’ | Kadın 51. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kadın 50.bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Bahar, Yeliz'in ölümü için Sarp'ı suçlarken bir kez daha teselliyi Arif de bulur. Sarp zaten hiç hoşlanmadığı Arif'e Pırıl'ın sözleri sonrası daha da düşman kesilir. Bahar, Nisan'la konuşarak evden kaçma planı yapar. Gece yarısı gerçekleşen kaçış planı Sarp'ın fark etmesiyle daha da zor duruma girer. Dizinin 51. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Arif ile Sarp birbirine giriyor, Bahar Arif’in sevgilisi olmadığını söylüyor. Kadın dizisinin 50. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler...

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV'de ekrana geldi. Kadın 50. son bölümde Yeliz'in acı haberini alan Bahar'ın yüreği artık acı kaldıramayacak noktaya geliyor. Yaşadıklarından ve arkadaşının ölümünden Sarp'ı sorumlu tutan Bahar, artık ondan nefret edecek noktaya gelmiştir. Bu nefret onu kaçış planı yapmaya zorlar. Ama son bir kez daha Sarp ile yüz yüze gelecektir. Kadın yeni bölüm (51. Bölüm) fragmanı yayınlandı. İşte 50. son bölüm izleme linki…

için Sarp’ı suçlarken bir kez daha teselliyi Arif de bulur. Sarp zaten hiç hoşlanmadığı Arif’e Pırıl’ın sözleri sonrası daha da düşman kesilir. Bahar, Nisan’la konuşarak evden kaçma planı yapar. Gece yarısı gerçekleşen kaçış planı Sarp’ın fark etmesiyle daha da zor duruma girer. Dizinin 51. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Arif ile Sarp birbirine giriyor, Bahar Arif'in sevgilisi olmadığını söylüyor. Kadın dizisinin 50. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…



KADIN 50. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Sarp’la daha fazla kalmamaya kararlıdır. Evden nasıl çıkacağını düşünür. Hatta polise şikayet etmeyi bile düşünür. Yeliz’in ölümü onu derinden sarsmıştır. Evden çıkabilmek için çocuklardan da yardım alması ve onları da ikna etmesi gerekir.

BAHAR SARP’A HESAP SORUYOR

Bahar, Sarp’a neden sen ölmedin ki diye hesap sorar. Bahar’a göre Yeliz hem Sarp hem de kendisi yüzünden ölmüştür. Sarp bu işte Bahar’ın hiçbir suçu olmadığını söyler. Ama Bahar’ın sakinleşmeye niyeti yoktur. Sarp’a olan nefretini bir kez daha kusar.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

BAHAR, ARİF’İ ARIYOR

Yeliz’in ölümü Bahar’a bir kez daha Arif’i aratır. Hem arkadaşının acısını paylaşmak hem de Sarp’la kalmak istemediğini söylemek ister. Pırıl da bu sırada Sarp’ı Arif ile ilgili zehirlemektedir. ‘O adam Bahar’ın sevgilisi’ sözü Sarp’ın kalbine bir bıçak gibi saplanır.

BAHAR VE ÇOCUKLARIN KAÇIŞ PLANI TATSIZ BİTİYOR

Arif, Bahar ve çocukların yaşadığı evin önüne gelir. Nisan ve Doruk Arif’e koşup sarılırlar. Bahar da gözyaşları içinde Arif’e sarılarak acısını paylaşır. Sarp onları görür ve öfke ile bu sahneyi izler. Ama Arif’in onları götürmesine izin vermeyecektir. Bunu anlayan Bahar kaçma planı yapmaya başlar. Önce Nisan’la konuşur ve yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Nisan da bu evde kalmak istemediğini ama Doruk’un çok üzüleceğini annesine anlatır.



Bahar onu ikna etmek için kaçış planlarını Doruk’a o an geldiğinde söylemeyi teklif eder. Nisan annesine yardım etmeyi kabul eder. Bahar Nisan ve Doruk’u da alıp herkesin uyuduğu bir anda kaçış planını devreye sokarlar. Arif dışarıda arabası ile Bahar ve çocukları bekler. Doruk, Nisan ve Bahar sessizce evden çıkarlar. Dışarı çıktıklarında çocuklar Arif’e doğru koşar. Bahar da hemen arkalarındadır. Ama hiç beklemedikleri bir misafir de oradadır. Sarp, Bahar ve çocukların kaçmaya çalıştığını anlamıştır. Ve Arif’e doğru koştuklarını görünce çılgına döner. ‘Bahar’ diye bağırır. Bahar şok içinde arkasına bahar ve Sarp ile göz göze gelirler.